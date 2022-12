Fifa 23, i player di Fut in attesa: sorprese in arrivo?

Il countdown per la fine del Mondiale in Qatar è partito. Nonostante il cammino sia ancora lungo, la fase ad eliminazione diretta sta già scremando le nazionali. I giocatori di Ultimate Team, intanto, hanno potuto usufruire di una serie di promozioni come Path to Glory e le ricompense World Cup Swaps. Secondo l’esperto Tom Henderson, però, ci sarà un evento che segnerà la fine del periodo Mondiale su Fifa 23: il World Cup Team of the Tournament. In sostanza, la migliore squadra della compaetizione in Qatar.