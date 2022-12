Fifa 23, da Mbappe a Vinicius: i più rapidi

Una regola generale prima di cominciare: i giocatori veloci in Fifa 23 ricoprono un ruolo fondamentale, ma non sono tutto. Un difensore, ad esempio, può sopperire con la maggiore fisicità ad una scarsa velocità. Gli attaccanti hanno bisogno della finalizzazione per centrare il bersaglio più grande e segnare. Discorso diverso, invece, per chi gioca sulle fasce. Il valore, dunque, va contestualizzato a seconda dal calciatore che stiamo utilizzando, dal suo overall e del ruolo che occupa nello scacchiere. Ora, reparto per reparto, vediamo quali sono i giocatori più rapidi e le loro caratteristiche. Da quest’anno, infatti, ci sono tre tipi di accelerazione: controllata, esplosiva e lunga distanza.