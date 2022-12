eNazionale, partenza bruciante nei Play-In

Inizia nel migliore dei modi il cammino dell’Italia nelle qualificazioni alla Fifae Nations Cup 2023 , il più prestigioso torneo di eFoot che vede gli Azzurri in testa al proprio girone dopo la prima giornata dei Play-In. Inserita in un gruppo di ferro, la eNazionale di Fifa ha chiuso al comando la prima giornata di gare con due lunghezze di vantaggio sulla Svezia e quattro sulla Germania, portandosi momentaneamente al primo posto della classifica generale (Consistency Ranking).

Riprende il cammino della eNazionale

Per i match disputati nello scorso fine settimana presso la sede romana di Ey, official partner delle Nazionali, il selezionatore Nello “Hollywood285” Nigro si è affidato al gruppo che aveva raggiunto la qualificazione alla fase finale della FIFAe Nations Cup 2022, dove l’Italia si era fatta apprezzare perdendo in semifinale ai supplementari con i futuri campioni del mondo del Brasile.

Il bilancio dei Play-In

Danilo “Danipitbull” Pinto, Francesco Pio “Obrun2002” Tagliafierro e Andrea “Montaxer” Montanini non hanno deluso le aspettative: nella prima giornata gli Azzurri hanno battuto Germania (3-0) e Kazakistan (5-0), perdendo con Svezia (1-4) e Scozia (0-1). Nella seconda giornata di gare, invece, gli Azzurri hanno sfiorato il percorso netto superando nell’ordine Kazakistan (0-1), Scozia (6-1) e Germania (4-2), pareggiando solo con la Svezia (0-0). Il prossimo appuntamento con i Play-In è per il 26 e 27 gennaio, con l’Italia che cercherà di mettere una seria ipoteca sul passaggio diretto ai Play-Off.

eNazionale al fianco della Lnd

Da sottolineare che prima degli incontri dell’Italia, sul canale Twitch della eNazionale è stata trasmessa la sfida tra Gabriele Gargano (e-player del Trastevere) e Francesco Giannella (e-player del Ladispoli). Un piccolo e gustoso match d’esibizione organizzato per promuovere il movimento esport delle società di calcio dilettantistico portato avanti dalla Lega Nazionale Dilettanti con il progetto Lnd Esport.