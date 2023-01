Videogiochi gratis: ecco 2 capolavori single player per iniziare bene l'anno

Speriamo vivamente che tutti i possessori di una Playstation che ci stanno leggendo non abbiano comprato di recente il capolavoro single player Star Wars Jedi: Fallen Order perché è uno dei giochi gratis del mese di Gennaio inclusi con il livello più economico dell'abbonamento online di Sony.

Spiace a tutti dover pagare per poter usufruire dei servizi multiplayer sulle console, i gestori lo sanno e ogni tanto scelgono di indorare la pillola con un gioco gratis che vale davvero la pena di essere giocato. Anche se non siete fan di Star Wars, il titolo single player sviluppato da Respawn Entertainment è uno degli ultimi buoni videogiochi targati EA a uscire sul mercato ed è un'esperienza imperdibile in vista del sequel, Star Wars Jedi: The Last Survivor, in uscita a marzo. A fargli compagnia ci sono Fallout 76 (che è molto migliorato dal lancio e ora ha una bellissima espansione per i fan della lore del gioco) e Axiom Verge 2, un metroidvenia indie che ha fatto molto parlare di sé quando è uscito.

Per il secondo gioco gratis di questo articolo dovete sbrigarvi perché è a tempo ancora più limitato del precedente. Se siete abbonati ad Amazon Prime avete accesso a Prime Gaming che, oltre a offrire dei cosmetici per i titoli free to play più popolari come LoL, Valorant, Call of Duty e Destiny 2 tra gli altri, ogni tanto decide di regalare dei gran giochi nella forma di un codice per la piattagorma GOG. Fino al 7 gennaio, infatti, potrete riscattare la versione director's cut (del valore di 80 euro) di Dishonored 2, un vero e proprio capolavoro contemporaneo sviluppato da Arcane Studios.

Non serve collegare account o mettere in atto procedure particolari, per averlo vi basterà loggarvi con il vostro account amazon a questo link e riscattare il codice. Poi dovrete accedere (tramite PC Windows) a GOG Galaxy, o creare un'account se non l'avete, e seguire la procedura per riscattare un codice. Sbrigatevi e potrete portarvi a casa uno dei titoli single player migliori degli ultimi anni.