Twitch Italia: vetta immobile, Pow3r entra in Top 10

Per il quarto mese consecutivo il primo posto degli streamer più seguiti su Twitch Italia ha un solo e unico nome: Tumblurr . Gianmarco Tocco, questo il suo nome all’anagrafe, occupa ormai stabilmente e apparentemente senza concorrenti di livello la prima posizione degli streamer più visti in Italia secondo l’elaborazione Sensemakers su dati Comscore/Shareablee. Nel corso delle 25 dirette durante il mese di dicembre, Tumblurr ha registrato 12.303 spettatori medi per ogni minuto di trasmissione, il criterio che viene preso in considerazione per stilare tale classifica.

Top 5 immutata

Nelle 128 ore trasmesse, a fare impressione sono i numeri in relazione agli altri streamer: 28.000 spettatori di picco, più del doppio rispetto a chi occupa la seconda posizione, ma a colpire sono soprattutto le quasi due milioni di ore viste dei suoi streaming, quasi il triplo rispetto a chi lo segue, ovvero Dario Moccia con 620.000. Tocco è di fatto l’unico che a dicembre è riuscito a superare il milione di ore viste.

Rispetto alla rilevazione precedente, nulla è cambiato in termini di classifica nella Top 5: in seconda posizione si trova ancora Simone Buratti “Grenbaud” con 5.474 average live minute viewers, seguito da Cristiano Spadaccini "ZanoXVII" con 4.505, Dario Moccia "DarioMocciaTwitch" con 3.914 e infine Ettore Canu "Lyon WGF" con 2.904.

Il resto della Top 10: sorpresa Pow3r

Scorrendo la classifica almeno della Top 10, le novità rispetto al mese di novembre arrivano dalla sesta posizione dove adesso troviamo Karim Musa "Yotobi" che guadagna un posto grazie alle sue 15 dirette streaming che gli hanno permesso di arrivare a 2.610 spettatori medi al minuto. Subito dietro Francesco Marzano "The Real Marzaa" che, nonostante un numero decisamente superiore di dirette, 24, ha registrato 2.529 live viewers medi al minuto: cifra che gli consente però di guadagnare due posizioni.

Poi Alessandro Pagliari “Freneh” che invece perde due posizioni, mentre Dario Ferracci "Moonryde" ne perde una, scalando al nono posto. Il decimo è infine occupato da una new entry in classifica: è Giorgio Calandrelli "POW3R", streamer (anche) competitivo di Fortnite, Warzone e numerosi titoli videoludici che nel mese di dicembre è andato in live 31 volte, praticamente in media una volta al giorno, registrando 1.860 spettatori medi al minuto nelle 229 ore di streaming. In totale le sue dirette sono state viste per oltre 465.000 ore.

Bene la eNazionale

A livello puramente competitivo, ottimi numeri ha registrato la nazionale italiana di e-Foot in occasione delle fasi preliminari che hanno visto la selezione azzurra della Figc dei migliori player di Fifa 23 giocarsi la qualificazione alla Fifa eNations Cup 2023, competizione per nazionali di tutto il mondo.

Appena due appuntamenti e sette ore di streaming ma con 6.814 hours watched, un picco di 1.665 spettatori e quasi 1.000 spettatori medi al minuto che valgono per il canale della eNazionale il 25-esimo posto in classifica.