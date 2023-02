PlayStation 5, il 2023 per rinascere

l 2023 sarà finalmente l’anno di PlayStation 5 ? Dopo due anni anonimi, con poche novità nel comparto videogiochi e un mercato completamente nelle mani dei reseller che hanno esasperato gli appassionati con prezzi esorbitanti, la tendenza potrebbe cambiare. Una prima ventata di aria fresca in realtà è già arrivata. Le console di Sony, infatti, sono tornate disponibili nei vari marketplace come Amazon a prezzi più contenuti. Siamo ancora lontani dai 599 euro di listino per la sola macchina da gioco, ma il tappo si sta deteriorando grazie all’arrivo di alcuni bundle. L’altra novità, quella più importante, è che il colosso nipponico nel 2023 – stando alle indiscrezioni ormai sempre più pressanti – porterà sul mercato la prima revisione di PlayStation 5 . Un modello unico che consentirà di abbattere i costi.

Le scuse di Sony

Gli ultimi due anni, tuttavia, non possono finire nel dimenticatoio. Una situazione ai limiti del paradossale. La pandemia, poi, non ha fatto che amplificare i problemi di Sony, che ha deciso comunque di scusarsi con l’utenza. “A partire dal lancio di PlayStation 5, poco più di due anni fa – fa sapere Sony – abbiamo introdotto incredibili giochi come God of War Ragnarök, Ratchet & Clank: Rift Apart, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West e Returnal, che mostrano la creatività senza limiti della nostra community di sviluppatori e le straordinarie esperienze che hanno potuto realizzare sulla nostra piattaforma. Vogliamo ringraziare per la pazienza dimostrata mentre affrontavamo una domanda senza precedenti per la console Ps5 in un contesto di sfide globali”.

Le novità di PlayStation

L’obiettivo a breve termine, dunque, per Sony è quello di migliorare la lineup di videogiochi per PlayStation 5, ma non solo. Diversi i titoli in uscita nel 2023: Assassin’s Creed Mirage, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man 2, Resident Evil 4: Remake e Street Fighter 6, senza dimenticare le espansioni di altri titoli celebri come Destiny 2: Lightfall e Horizon Forbidden West: Burning Shores. Le buone notizie per gli appassionati, però, non finiscono qui. Perché oltre a nuovi giochi, Sony ha annunciato di migliorare l’esperienza dei player con nuovi accessori. Il recente controller wireless DualSense Edge ha aperto le danze, mentre a partire dal 22 febbraio 2022 spazio per una nuova generazione di titoli Vr con il lancio di PlayStation Vr2, che includerà più di 30 giochi nella finestra di lancio come Horizon Call of the Mountain, Gran Turismo 7 e Resident Evil Village.