Fifa 23, Ultimate Team: in arrivo le Rttf

Fifa Ultimate Team è interconnesso con i risultati sul campo che avvengono nel mondo reale dal 2009, ma negli ultimi anni gli incroci sono stati sempre più numerosi. L’esempio più lampante arriva dalla partnership firmata da Ea Sports e Uefa per i diritti di Champions League, Europa League e Conference League che ha portato diverse carte speciali in Fut legate alle tre competizioni. Negli scorsi mesi c’è già stato spazio per l’evento Road to the Knockouts, a cui segue Road to the Final. E con il ritorno delle competizioni del Vecchio Continente, ecco tutto quello che sappiamo.