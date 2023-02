Six Invitational, i G2 vincono e riscrivono la storia

Dopo quattro anni, è successo di nuovo. I G2 Esports si guadagnano un posto nel Gotha di Rainbow Six Siege. La vittoria nel Six Invitational mette definitivamente il marchio dell’organizzazione nel competitivo del titolo di casa Ubisoft. Un cammino quasi tormentato all’inizio per i G2, che dopo aver superato la fase a gironi, sono stati spediti nel Loser Bracket dai Wolves Esports.