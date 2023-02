I più visti su Twitch Italia: sorpresa Piz, Tumblurr sempre al comando

Ormai la vetta degli streamer più seguiti in Italia su Twitch non ha più segreti: è il quinto mese consecutivo dall’inizio del nostro report mensile, realizzato secondo l’elaborazione Sensemakers su dati Comscore/Shareablee , che in prima posizione troviamo Gianmarco Tocco, conosciuto dai suoi follower come Tumblurr . Nelle diciotto volte in cui è andato in onda a gennaio, sette in meno rispetto alla precedente rilevazione di dicembre , ha registrato un numero di spettatori medi al minuto di 15.333, dato su cui si basa la classifica in quanto il più affidabile per dare una dimensione corretta del volume di pubblico.

Più numeri per tutti

Rispetto a dicembre Tumblurr ha ottenuto circa tremila spettatori in più. Un trend che in realtà ha coinvolto più o meno tutti gli streamer, indice che gennaio è stato un mese in cui le varie community hanno seguito maggiormente gli streamer e le loro trasmissioni su Twitch. Ne è un esempio anche Cristiano Spadaccini “ZanoXVII” che ha visto il proprio pubblico medio aumentare di 4.000 unità, arrivando a 8.191, poco più della metà rispetto a Tumblurr. Sufficienti però per scavalcare al secondo posto Simone Buratti “GrenBaud” che ha guadagnato “appena” mille spettatori in media, scendendo sul gradino più basso del podio.

Sale Marza, scende Lyon

Al quarto posto, immutato rispetto a dicembre, rimane ancora Dario Moccia con i suoi 5.645 spettatori ottenuti nel corso delle 42 trasmissioni, più di una al giorno. Dietro di lui però adesso si trova Francesco Marzano “The Real Marzaa” che conquista una media di circa 800 spettatori al minuto in più e scavalca due posizioni passando dal settimo al quinto posto. Davanti a “Yotobi”, fermo in sesta, e a Ettore Canu “Lyon WGF”, sceso in settima ma soprattutto uno dei primi a registrare un calo rispetto al mese precedente: il suo pubblico medio è infatti diminuito da 2.904 a 2.605 nel corso delle 18 trasmissioni.

Le new entry di gennaio

Sale ancora Moonryde, all’anagrafe Dario Ferracci, streamer competitive che è andato live per 47 volte, ancora più di Dario Moccia, ottenendo una media di 1.995 spettatori al minuto, di poco inferiore rispetto a dicembre ma sufficiente non solo per rimanere nella Top 10 ma per avanzare persino di una posizione. Dietro di lui le due new entry del mese: Nello Nigro “Hollywood285”, content creator e coach del mondo di FIFA, e Riccardo Pizzinelli “Piz”, streamer principalmente di Fortnite che ha soffiato di pochissimo la decima posizione allo streamer di League of Legends Luca “Brizz” Brizzante.