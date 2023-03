Exeed continua a sorprendere su Fifa 23

Non siamo ancora nella fase più calda della stagione, quella dove si sollevano al cielo trofei, ma il bilancio in casa Exeed fino a questo momento non può che essere positivo. La conferma per l’organizzazione italiana arriva dai risultati raccolti su Fifa 23 da Francesco “Obrun” Tagliafierro e Francesco “Virgil” Allocca. Un lavoro di scouting e programmazione, premiato negli anni e che vede in prima fila anche Nello “Hollywood285” Nigro e Matteo “RiberaRibell” Ribera, rispettivamente coach e team manager di Exeed.