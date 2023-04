eChampions League, Obrun (Exeed) al Knockout Stage

Calendario compresso per Exeed. Una corsa a tappe a tutti gli effetti, fatta di salite e discese per l’organizzazione italiana in giro per l’Europa nelle competizioni di Fifa 23. I riflettori, inevitabilmente, sono puntati tutti su Francesco “Obrun” Tagliafierro. Il player, reduce dall’esperienza poco fortunata nella eSerie A, in questo weekend sarà tra i protagonisti della eChampions League che andrà in scena a Londra. Un percorso lungo e ricco di insidie che culminerà con le Finals da disputare a Istanbul il 7 giugno quasi in concomitanza con la finale della Champions League. Obrun si augura di centrare l’obiettivo e di replicare l’impresa delle due compagini milanesi per giocarsi la Coppa dalle grandi orecchie sul rettangolo virtuale.