Meno spettatori ma più ore: come va Twitch in Italia?

Come spesso già sottolineato l’allentamento delle restrizioni e il progressivo ritorno alla normalità dopo quasi tre anni di pandemia hanno portato a un leggero calo fisiologico del tempo trascorso dagli spettatori sulle piattaforme di streaming come Twitch . Un trend che è osservabile in gran parte del globo, Italia inclusa. Secondo l’ultima rilevazione realizzata grazie all’elaborazione Sensemakers su dati Comscore/Shareablee, a marzo 2023 gli spettatori dei canali italiani di Twitch sono scesi rispetto a febbraio.

Cosa dicono i numeri

Il calo si è avuto sia in termini di spettatori medi al minuto, 79.046 attuali contro gli 87.505 del mese precedente, sia come picco massimo raggiunto, 214.258 contro 273.265. Stesso discorso per il numero di spettatori per stream, sceso da 70.583 a 64.898. Tuttavia le ore totali guardate dagli utenti sono aumentate di quasi 100.000 unità, passando dalle 10.721.248 di febbraio alle 10.816.313 ore di marzo. Di queste oltre 10 milioni di ore ben 2,088 sono merito di Tumblurr, ancora una volta lo streamer più visto su Twitch in Italia in base al criterio dell’average minute live viewers, ovvero quanti spettatori ogni streamer ha in media per ogni minuto di streaming.

La classifica dei più visti

Gianmarco Tocco si conferma per l’ennesimo mese in cima alla classifica degli streamer più seguiti nel nostro Paese, dominando in modo prorompente la scena con 144 ore “streammate” nell’arco di 25 dirette. Tumblurr ha raggiunto una media di 12.743 spettatori medi al minuto, leggermente in calo rispetto a febbraio, con un picco massimo che ha sfiorato i 30mila utenti. Dietro di lui sul podio ritorna Grenbaud che non solo guadagna due posizioni ma quasi raddoppia gli spettatori medi passando da 3.408 a 6.537. Al terzo posto Zano che perde quasi il 25% in termini di average minute live viewers, scendendo a 3.844.

Classifica scombussolata

L’uscita di scena di MikeShowSha, che a febbraio con un solo streaming si era piazzato in sesta posizione, ha rivoluzionato la classifica, contestualmente alla perdita di due posizioni (dalla terza alla quinta) per Dario Moccia che scende da 4.616 a 3.062 spettatori medi al minuto. Al quarto posto troviamo oggi The Real Marzaa (3.105), seguito appunto da Dario Moccia, mentre al sesto e settimo salgono Yotobi (2.565) e Moonryde (1.964). Scende dal nono al decimo posto Francesco Cilurzo aka Cydonia (1.553).

Prima volta per Brizz

Nel mese di marzo ci sono però anche due new entry, una relativa e l’altra assoluta. La relativa è il ritorno in Top 10 di Leonardo Nioi, conosciuto come Velox, ex-giocatore professionista di Call of Duty che negli ultimi mesi si è dedicato all’rpg con Grand Theft Auto V: nel mese di marzo è andato in live per 42 volte con una media di 1.607 spettatori al minuto. L’altra novità, assoluta, è rappresentata da Luca “Brizz” Brizzante, streamer monotematico di League of Legends che, complice il co-streaming della finale del PG Nationals, competizione italiana organizzata da PG Esports a cui ha partecipato la sua squadra degli Anc Outplayed, ha registrato per l’occasione un picco di 5.865 spettatori, con una media al minuto attestatasi sui 1.807.