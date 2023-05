Gta 6 in uscita nei prossimi mesi?

Mancano solo pochi mesi al decimo anniversario dell'uscita di Gta 5. E che ci crediate o no, è passato quasi un intero decennio senza nemmeno un logo ufficiale per il prossimo capitolo. Al di là della semplice conferma che il gioco è in fase di sviluppo, dopo alcune fughe di notizie sul gameplay senza precedenti avvenute lo scorso anno, gli sviluppatori di Rockstar hanno mantenuto il massimo riserbo sul sequel. Dall'ambientazione alla possibile data di uscita, nulla è stato ancora definito, lasciando che milioni di fan accaniti speculassero su ogni minimo dettaglio.

Rockstar prende in giro i fan?

Pertanto, con molte cose ancora da rivelare, i fan sperano di ottenere un po' di chiarezza nel 2023. Che si tratti del primo teaser trailer o magari di un'immersione nel gameplay, potremmo finalmente saperne di più su Gta 6 in quest'anno solare? Ebbene, se un nuovo aggiornamento di Gta Online è indicativo, molti sono convinti che gli sviluppatori stiano prendendo in giro i fan in vista di una grande presentazione. Come tipico di Rockstar, i regolari post sul blog di Gta Online spesso si ispirano al tono satirico del gioco. In uno di questi recenti aggiornamenti, tuttavia, molti ritengono che la frase specifica utilizzata per promuovere un nuovo veicolo Diamond Casino Podium sia un po' troppo stravagante per non essere un'allusione a qualcosa di più grande. Continua a leggere su EsportsMag.