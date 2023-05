Fifa 23: Exeed centra la qualificazione al Mondiale

L’inferno della Prequalificazione

Procediamo, in ogni caso, per gradi. Perché per incastrare il quadro nella cornice dorata, la squadra ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie. Dopo la fase di Prequalificazione di novembre, il percorso di Exeed è cominciato dalla Division 2, superata senza particolari problemi. Saliti in Division 1, Obrun e Virgil nella Week 2 della competizione hanno dovuto cedere il passo al Napoli Esports in finale.

Playoff all’ultimo respiro per Exeed

La qualificazione ai Playoff è arrivata nell’ultima settimana a disposizione. Eppure, l’avventura non era nata sotto una buona stella per i due player. La sconfitta nel primo turno contro i FutAndMe per 4-3 aveva smorzato l’entusiasmo delle settimane precedenti. Un passo falso maturato dopo aver dominato per lunghi tratti tra andata e ritorno. Accusato il colpo, Obrun e Virgil sono ripartiti dal Lower Bracket. In rapida successione hanno mandato al tappeto Juventus Dsyre (3-2), Reply Totem (4-1), i retrocessi FutAndMe (4-2) e nella finale del tabellone secondario l’Austria Vienna (7-4). Risalita la china, il duo nero-viola ha rovesciato ulteriormente il vaso di Pandora nella Grand Final contro i Mkers, provenienti dal Winner Bracket. Per aggiudicarsi il titolo, il duo di Exeed ha superato Hartixel e Yuval in due Bo2 separate (1-0, 3-1 nella prima e 2-1, 1-0 nella seconda) e strappato il terzo pass per i Playoff.

La gioia finale di Exeed

Ai playoff, l’asticella è salita ulteriormente. Prima la vittoria sul Monza di Lucio “Hhzers” Vecchione e Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti in semifinale per 3-2 (2-2; 1-0), poi quella sui Reply Totem nella finale dell’Upper Bracket, risultato che ha già permesso ad Exeed di essere tra le 24 squadre ai nastri di partenza della FIFAe Club World Cup. La ciliegina sulla torta è arrivata nella Grand Final, con il successo su Napoli Esports per 4-3 (2-2; 1-0). Continua a leggere su EsportsMag.