Fifa 23: chi aspettarci tra i Tots della Serie A?

Dopo settimane di preparativi e votazioni, la Squadra della Stagione è finalmente arrivata. L’evento preferito dai fan celebra i migliori giocatori di tutti i principali campionati di calcio. I membri della Community di Fifa 23 si trovano di fronte a una decisione difficile quando accedono a Ultimate Team. I giocatori aprono subito i pacchetti salvati o li conservano per una futura squadra Tots? Alcuni sostengono che i giocatori dovrebbero concentrare tutta la loro attenzione su quelli della Premier League, che presentano giocatori del calibro di Erling Haaland , Marcus Rashford e Bukayo Saka. Tuttavia, Electronic Arts ha tirato fuori anche tutti i Community Tots, mettendo in evidenza le stelle che sono passate inosservate nel 2022/23.

Quando partono le votazioni?

A partire dal 15 maggio, invece, spazio alle votazioni per i Tots della Serie A. Lecito aspettarsi diversi giocatori del Napoli campione d’Italia. Due su tutti: Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen, trascinatori nella stagione che ha visto la squadra di Spalletti tornare dopo ben 33 anni allo scudetto. Anche Rafael Leão del Milan e Lautaro Martinez dell’Inter si candidano ad una maglia da titolare, così come Adrien Rabiot e Mattia Zaccagni. I giocatori, rispettivamente di Juventus e Lazio, si sono fatti apprezzare per la loro verve realizzativa: 8 gol per il centrocampista francese in forza ai bianconeri, 10 centri per l’esterno della Lazio. Continua a leggere su EsportsMag.