Gli Spurs, StarCraft e il legame con il titolo Nba

La malinconia dei giorni migliori, forse, sta giocando un brutto scherzo ai tifosi dei San Antonio Spurs , franchigia Nba che ha chiuso la regular season senza playoff e con un record negativo di 22 vittorie e ben 60 sconfitte. Per qualche motivo, però, c’è una foto che circola su piattaforme come Reddit e Twitter che sta facendo il giro del mondo. Un’istantanea che vede Tim Duncan , David Robinson, Malik Rose e Sean Elliott giocare in Lan dopo la vittoria di un titolo Nba contro i New York Knicks. Prassi comune nel 2023, dove il connubio basket-videogiochi è più solido che mai. Meno nel 1999 .

Tanta nostalgia in uno scatto

Il videogioco scelto è StarCraft e la parte più intrigante della foto è legata al Larry O’Brien Championship Trophy abbandonato sul pavimento. Solitamente, infatti, nei rientri trionfali in aereo la coppa è l’oggetto del desiderio di ogni sportivo. Non per i San Antonio Spurs del 1999, che collegavano i loro ingombranti computer portatili per una rapida partita a StarCraft. L’intera foto trasuda nostalgia per gli appassionati di basket e videogiochi. Tra computer portatili vecchio stile e la moda degli anni ’90, questa istantanea trasporta i fan in un’epoca precedente. Continua a leggere su EsportsMag.