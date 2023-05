Gta 6, annunciata l'uscita?

Non c’è stato un grande giro di notizie intorno a Gta 6, con Rockstar che ha preferito non comunicare nessun dettaglio nonostante avesse annunciato che l’atteso gioco open-world era in fase di sviluppo. I leak, però, hanno un po’ scombussolato i piani del publisher a stelle e strisce. Negli scorsi mesi, infatti, alcuni footage di gameplay sono arrivati sui vari canali social, Reddit in primis.