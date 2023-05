Gta 6 voci sempre più insistenti: l'uscita si avvicina?

Jason di Gta 6 gioca con i fan sui social

Il personaggio maschile, chiamato Jason, sarà doppiato dall’attore Bryan Zampella che non smette di stuzzicare i fan sui social media. Negli ultimi mesi, infatti, Zampella ha postato alcune foto che lo ritraggono in ambienti simili a quelli del videogioco di Rockstar. Di recente, è stato ritratto seduto sotto alcune palme a Miami e i fan hanno iniziato a fare domande su Gta 6. Da allora, il doppiatore ha ripreso a parlare di Gta 6 con i fan, letteralmente impazziti dopo una sua storia Instagram. Per l’occasione, Zampella indossava lo stesso outfit trapelato dai leak del gameplay. Per scoprire la data di uscita di Gta 6 continua a leggere su EsportsMag.