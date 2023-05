Ea Sports Fc gratis: svolta vicina?

L’annuncio è arrivato a maggio 2022. Il mancato accordo tra Electronic Arts e la Fifa, intesa come federazione, ha gettato un po’ di ombre sul futuro del titolo calcistico più amato dai giocatori di tutto il mondo. Un viaggio iniziato nel 1993 con Fifa ’94 e che si concluderà nei prossimi mesi. Electronic Arts, però, guarda con fiducia al futuro. Recentemente il publisher ha già lanciato Ea Sports Fc, titolo che conserverà le modalità più celebri come Ultimate Team. La Fifa, invece, accusato il colpo ha programmato per il 2025 un nuovo videogioco che secondo le voci di corridoio dovrebbe passare sotto 2K Games.