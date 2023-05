Fifa 23: community furiosa, ecco il motivo

Il 26 maggio, l'attaccante del Brentford e di nazionalità inglese Ivan Toney ha ammesso di aver commesso 232 violazioni delle regole sulle scommesse, che hanno comportato un'interdizione di otto mesi da ogni attività calcistica fino al 16 gennaio 2024. Secondo la Football Association, il ventisettenne tra il 2017 e il 2021 ha effettuato 232 puntate, 126 delle quali relative alle competizioni in cui era presente la squadra in cui militava in quel momento. In 29 casi, poi, le puntate hanno riguardato direttamente la sua squadra: 16 le scommesse a favore in 15 partite, 11 delle quali giocate dallo stesso attaccante, le altre 13 erano contro ma in nessuna delle gare coinvolte Toney è sceso in campo. Inoltre, per 15 volte ha scommesso su un suo gol. Secondo gli inquirenti, comunque, non ci sarebbero state combine.