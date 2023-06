Fifa 23 agli sgoccioli: le ultime carte per Fut

La stagione di Fifa 23 Ultimate Team è stata entusiasmante. Quando siamo in prossimità del canto del cigno, con Ea Sports Fc pronto a farsi strada nella prossima stagione, i giocatori continuano ad investire tempo e risorse. Sebbene riempire la propria squadra di carte oro di alto è stato un buon modo per iniziare, le tante carte speciali hanno fatto la differenza anche in questa stagione. Fortunatamente, all’orizzonte ci sono molte promozioni di Fifa 23 per assicurarsi che non ci sia mai un momento di noia nell’Ultimate Team di questo gioco.

Ecco cosa manca all’appello per Fut in Fifa 23

Ea Sports non delinea mai una lista completa di promozioni che saranno presenti in Ultimate Team. Di anno in anno cerca di sorprendere la community, che comunque ha dalla sua l’esperienza per adottare le giuste contromisure. Detto questo, ci sono alcuni punti fermi che si presentano ogni anno e in un periodo simile. Ad esempio, gli Ones to Watch aprono solitamente la stagione di Fut e il Fut Birthday è un evento molto amato dai fan che si svolge a marzo. Continua a leggere su EsportsMag per scoprire gl i ultime eventi di Fifa 23 Ultimate Team.