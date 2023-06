Gta 6: conferme importanti per la data di uscita

Rockstar Games e il suo editore, Take-Two, hanno già lanciato una grande indiscrezione su Gta 6 . Entrambe le parti in causa, infatti, hanno confermato che il gioco è in fase di sviluppo e che le enormi fughe di notizie hanno un fondo di verità.

Novità all’orizzonte?

Da allora, Rockstar ha continuato a distribuire contenuti per Gta Online, tra cui gli aggiornamenti Los Santos Drug Wars e Los Santos Mercenaries. Se da un lato questi due aggiornamenti hanno aggiunto molte nuove missioni, nuovi veicoli e altre caratteristiche, dall'altro i fan ritengono che contengano anche degli indizi per l’uscita di Gta 6. Poco dopo la pubblicazione dell'aggiornamento, i giocatori hanno notato che nella nuova collezione di articoli di abbigliamento "Rockstar Anniversary" ci sono delle magliette che potrebbero contenere dei segreti. Continua a leggere su EsportsMag per conoscere quando sarà disponibile Gta 6.