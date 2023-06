Chi comanda la classifica degli streamer su Twitch Italia

Stessi contenuti, più spettatori

Un numero che diventa ancora più significativo se rapportato alle ore di streaming effettuate dai content creator, addirittura diminuite, seppur di poco. Con un’offerta pressoché rimasta identica, quindi, gli spettatori non solo hanno guardato più ore ma sono anche aumentati. In media ci sono stati 66.677 utenti collegati simultaneamente sui canali italiani di Twitch Tv, quasi duemila in più rispetto a marzo 2023. Per ogni minuto di diretta è invece aumentato di 3.000 unità il numero di spettatori connessi arrivando a superare gli 82.000.

Cima identica

Questo aumento è identificabile anche nella classifica dei 10 streamer più visti di maggio 2023. Pur senza spostare troppo le posizioni, almeno nella parte alta, ogni creator ha acquistato spettatori sul proprio streaming personale. In cima si trova sempre Tumblurr, ormai catalizzatore irraggiungibile del gruppo. Continua a essere impressionante il suo monte ore viste dagli spettatori, 2,346 milioni. Di fatto Gianmarco Tocco rappresenta da solo il 20% del totale con oltre 12.500 spettatori nel minuto medio.

Le new entry

Dietro di lui si confermano Simone Buratti “Grenbaud” e Cristiano Spadaccini “Zano”, mentre sale in quarta posizione Dario Moccia, seguito al quinto posto da Karim Musa “Yotobi”. Tra questi chi ha fatto il salto più consistente in termini numerici è Grenbaud che nella metrica dell’average minute live viewers conta circa 2.000 spettatori in più. Poi abbiamo due new entry in Top 10, rappresentate da Alessandro Pagliari “Freneh” (in realtà già presente in passato in classifica) e Mattia Attrice “Attrix”.

La Top 10 completa

Freneh si piazza direttamente in sesta posizione, mentre Francesco Marzano “TheRealMarzaa” scende di tre posizioni in settima. Poi Dario Ferracci, anche lui perde una posizione ma acquista spettatori salendo a 2.184 nell’average minute live viewers. Attrix invece nel minuto medio ha contato 1.805 spettatori, salendo fino alla nona posizione con diversi contenuti relativi a Pokemon e Marvel Snap. Infine chiude ancora una volta Cydonia, Francesco Cilurzo, confermandosi all’ultimo posto della Top 10.