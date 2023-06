Fifa 23: Ultimate Team verso la conclusione

La Squadra della Stagione è stato un evento lungo e anche difficile da seguire. La lunga lista di Tots ha fornito molte carte che saranno presenti nelle squadre di Ultimate Team per il resto del ciclo vitale di Fifa 23 che è ormai agli sgoccioli. Ci si può chiedere come altre promozioni possano offrire carte abbastanza forti da trovare posto nelle formazioni. Fortunatamente, Shapeshifters presenta alcuni dei più grandi nomi della storia del calcio in nuove posizioni.

Le novità di Shapeshifters su Fifa 23

Queste carte, ovviamente, potrebbero non essere all’altezza dei Tots. Dare nuova linfa ai calciatori, però, con ruoli diversi da quelli prestabiliti. Cosa dobbiamo aspettarci, dunque, dai Shapeshifters di quest’anno? In primis nuove abilità, capacità e stili di gioco diversi e non solo. Perché ci saranno altre due novità: le Icon Twins, ovvero due diverse versioni di carte promozionali Icon, e la Premium Chemistry, quindi un collegamento verde con qualsiasi giocatore della loro stessa lega. Continua a leggere su EsportsMag per scoprire i nuovi Shapeshifters.