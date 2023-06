Tris di Obrun: Exeed ai Mondiali 1v1 di Fifa 23

Missione compiuta a metà. Ci sarà anche Exeed ai nastri di partenza della prossima FIFAe World Cup. Francesco “Obrun” Tagliafierro ha staccato il pass per il Mondiale di Fifa 23 che andrà in scena nella seconda metà di luglio (dal 16 al 19) in Arabia Saudita a Riyad. Niente da fare, invece, per Francesco “Virgil” Allocca che non è riescito a firmare il bis dopo aver centrato la qualificazione alla FIFAe Club World Cup proprio in coppia con Obrun.