LeBron James: ecco la collaborazione con PlayStation

Da Akron al palcoscenico globale, LeBron James continua a ispirare il mondo con la sua instancabile etica professionale, lo spirito sportivo e i notevoli successi in campo così come nella sua comunità. Vincitore di quattro anelli Nba, due medaglie d’oro alle Olimpiadi e innumerevoli premi personali, “Il Prescelto” sbarca su PlayStation con una collaborazione unica. “Siamo entusiasti di condividere i dettagli su come i giocatori di mercati selezionati – si legge nel comunicato ufficiale – potranno ottenere la nostra prima collaborazione di design con LeBron e il primissimo accessorio PlayStation in edizione limitata realizzato in collaborazione con un’icona dello sport”.