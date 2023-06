Rainbow Six, un italiano per i G2 Esports: arriva Gemini

Quattro mesi dopo la vittoria al Six Invitational 2023 di Rainbow Six Siege, i G2 Esports cambiano pelle e lo fanno pescando dal panorama competitivo italiano. Fuori Byron “Blurr” Murray, dentro Luigi “Gemini” Ferrigno. Un passaggio di consegne a tutti gli effetti, con i due player che in comune hanno un trascorso in Mkers. Più recente quello di Gemini, che lascia l’organizzazione italiana dopo quasi tre anni di militanza e tante soddisfazioni.