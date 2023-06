L'inclusione al centro della partnership tra Exeed e GearUp Booster

Una partnership destinata ad andare avanti. Dopo l’esperienza più che positiva nelle World Series di Call of Duty: Warzone, Exeed e GearUp Booster rinnovano il loro rapporto di collaborazione e alzano ulteriormente l’asticella. Toccherà nuovamente a Sara “SniperPigna” Pigna ricoprire il ruolo di testimonial in una campagna di comunicazione su scala europea che potrebbe presto diventare internazionale. Una scelta non proprio casuale per la giocatrice di Exeed. Da sempre, infatti, l’esports si presenta come un settore altamente inclusivo. Abbattere i pregiudizi, dunque, diventa fondamentale per lanciare un messaggio positivo e creare un ecosistema sano senza alcuna disparità come quella di genere.