Gta 6, ancora leak: ecco di cosa si tratta

Nel settembre del 2022, Rockstar Games ha dovuto far fronte ad una massiccia fuga di notizie che ha dato al mondo i primi scorci di Gta 6. Circa 90 video sono stati diffusi su Internet per un breve periodo prima di essere bloccati da Rockstar e Take Two. I filmati si riferivano alla fase iniziale di sviluppo del gioco e i fan hanno potuto dare una prima occhiata ai due personaggi principali, ad alcune delle nuove caratteristiche delle missioni e all’ambientazione del gioco.