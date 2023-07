Dario Moccia è il terzo streamer più seguito in Italia

Prosegue senza sorprese il calo, fisiologico dovuto alla bella stagione, del numero di spettatori che seguono i propri streamer preferiti su Twitch. Secondo la recente rilevazione realizzata grazie all’elaborazione Sensemakers su dati Comscore/Shareablee, nel mese di giugno il numero di spettatori in un minuto medio è sceso da 82.440 a 78.619. Nulla di preoccupante, per carità, ma conferma il trend registrato a maggio. In particolare il calo consistente è arrivato dalle ore viste, scese del 9,4% da 11,7 milioni a 10,6 milioni in totale.

Cambio sul podio: Dario Moccia in Top 3

Se invece prendiamo in esame la Top 10 degli streamer italiani più seguiti, non è cambiato nulla. O meglio: non sono cambiati i nomi, non ci sono new entry ma si sono modificate le posizioni dei 10 protagonisti. In particolare il balzo più importante lo ha fatto Dario Moccia che in un mese guadagna oltre 1.200 spettatori nel minuto medio arrivando a 4.585. Sale così di una posizione e soprattutto entra nella Top 3.

Tumblur sempre primo

Top 3 che continua a essere guidata per il 25esimo mese di fila da Gianmarco “Tumblurr” Tocco che accumula oltre 13mila spettatori nel minuto medio con un aumento rispetto al mese scorso di 1.000. Il suo picco è però arrivato a superare i 30mila spettatori il mese scorso con 2,4 milioni di ore viste dagli utenti. In totale detiene il 22% delle ore viste in Italia. Cifre impressionanti che lo piazzano, inoltre, al 62esimo posto al mondo.

Su The Real Marza, scende Yotobi

Stabile in seconda posizione Simone “GrenBaud” Buratti, nonostante abbia perso qualche spettatore rispetto alla precedente rilevazione. Dietro perde una posizione Cristiano “ZanoXVII” Spadaccini, che scende in quarta, mentre Francesco Marzano “The Real Marzaa” sale in quinta posizione guadagnandone due con 2.795 spettatori nel minuto medio. Se Freneh si conferma al sesto posto, ne perde invece due Karim “Yotobi” Musa. In fondo Attrix e Francesco Cilurzo “Cydonia” guadagnano entrambi una posizione, rispettivamente all’ottavo e nono posto, mentre Dario Ferracci “Moonryde” perde circa 400 viewers e scende al gradino più basso della Top 10.