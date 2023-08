Kobe Bryant: l'omaggio arriva dai videogiochi

Non sarà un videogioco come gli altri. Non solo per le novità grafiche e in termini di gameplay, ma soprattutto per la copertina che inevitabilmente attira le attenzioni di tutti gli appassionati. NBA 2K24, infatti, vedrà in copertina Kobe Bryant. Il 18 volte All-Star, 5 volte Campione NBA, 2 volte MVP Finals, 2 volte Medaglia d’oro Olimpica e miglior realizzatore di tutti i tempi dei Los Angeles Lakers sarà il volto del videogioco di casa 2K.