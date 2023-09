Milan in un videogioco, ma senza calcio

Con la sua lunga storia di grandi successi nel mondo del calcio internazionale, il Milan ha portato in Italia innumerevoli trofei. Le iconiche strisce rosse e nere fanno battere il cuore di oltre 550 milioni di tifosi milanisti in tutto il mondo e sono sinonimo di stile ed eleganza. Non è un segreto, poi, che il brand AC Milan è uno dei più riconoscibili e rispettati nell'industria dello sport mondiale.

Milan ancora su Rocket League

Non contenti di riposare sugli allori dei suoi oltre cento anni di storia e successi, la compagine rossonera continua a guardare verso il futuro. Grazie alla collaborazione con Puma, sponsor tecnico della squadra di Paolo Scaroni, il Milan per la seconda volta è approdato su Rocket League. All’interno del videogioco targato Psyonix Studios sarà possibile trovare due skin per le auto Octane e Fennec che rievocano il terzo kit ufficiale. Come nella maglia indossata da Pulisc e compagni, è stato scelto un design coraggioso e innovativo con tonalità moderne e sgargianti. Continua a leggere su EsportsMag.