NBA 2K24: ecco la colonna sonora

NBA 2K24 punto di riferimento per l’hip hop

Negli ultimi 25 anni, NBA 2K è diventato un gioco in cui la cultura del basket e dell'hip-hop si intersecano, creando un luogo in cui i fan possono godere del meglio di entrambi i mondi. 2K ha collaborato con numerosi artisti vincitori di premi Grammy, tra cui Jay-Z, Travis Scott, J. Cole e altri ancora, diventando il punto di riferimento per le colonne sonore dei videogiochi.

L’omaggio a Kobe Bryant

La colonna sonora di NBA 2K24 rende omaggio al genere hip-hop con un'ampia tracklist composta da importanti produttori e artisti di nuova generazione. Mostrando la variegata collezione hip-hop, NBA 2K24 contiene "Just Wanna Rock" di Lil Uzi Vert, "Walk" di Kodak Black, "In Ha Mood" di Ice Spice, "Kobe Bryant" di Lil Wayne, "Bad Habit" di Steve Lacy, "hooligan" di Baby Keem, "90 Proof" di Smino & J. Cole, "Breakfast In Monaco" di Larry June & The Alchemist, "Black" di YoungBoy Never Broke Again e molti altri.