EA Sports FC 24: quali saranno le nuove Icon?

EA Sports ha già cambiato le carte in tavola per quanto riguarda il suo videogioco di simulazione calcistica. Il prossimo capitolo della serie si chiamerà EA Sports FC 24. Fifa ormai rappresenta il passato. Il nuovo nome, però, non sarà l’unica novità. Lecito aspettarsi delle migliorie al gameplay, ma anche l’inclusione avrà un ruolo fondamentale in EA FC 24. Le calciatrici presenti nel videogioco, infatti, potranno essere utilizzate anche in Ultimate Team: una svolta davvero epocale.