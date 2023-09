Gta 6: fan preoccupati, ecco il motivo

GTA 6 costerà più di un normale videogioco quando arriverà nei negozi? Nessuno lo sa ancora con certezza, ma questo non ha impedito alle speculazioni dilaganti di prendere piede online. Se in precedenza una nuova versione premium costava 59,99 dollari, la situazione è cambiata con l'uscita della nuova generazione di console . Ora i titoli AAA possono arrivare a costare fino a 69,99 dollari, senza considerare le edizioni speciali o deluxe.

Quanto costerà GTA 6?

Tenendo presente questo contesto, migliaia di giocatori hanno recentemente speculato su quanto potrebbe costare il prossimo titolo di Rockstar. Le speculazioni sono andate in fibrillazione all'inizio di settembre, dopo che le notizie dell'anno precedente hanno ricominciato a circolare. In particolare, le notizie relative al presunto budget di 1-2 miliardi di dollari stanziato da Rockstar per il sequel. Dettagli che erano stati resi noti per la prima volta nel 2022 dall'ormai famigerato gameplay leaker. Continua a leggere su Esportsmag.