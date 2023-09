Medvedev a sorpresa ambasciatore di un videogioco: ecco quale

La sconfitta in tre set nella finale dello US Open contro Novak Djokovic forse brucia ancora per Daniil Medvedev, che non è riuscito a replicare l’impresa del 2021, quando il tennista russo si aggiudicò il primo e unico Slam della carriera. C’è, in ogni caso, una passione che il numero 3 del ranking ATP non riesce a tenere nascosta ed è quella per i videogiochi. Medvedev, infatti, è un grande appassionato di Rainbow Six Siege, lo sparatutto tattico in prima persona di Ubisoft.