EA FC 24: come cambia Ultimate Team

L’attesa è finita e non solo per i possessori della Ultimate Edition, che hanno messo in cascina già una settimana di gioco. EA Sports FC 24 è disponibile per tutti gli appassionati già da diverse ore, visto che l’uscita è stata fissata a venerdì 29 settembre già allo scoccare della mezzanotte. Dopo il contenzioso con la Fédération Internationale de Football Association, il videogioco calcistico più celebre di sempre targato Electronic Arts ha cambiato veste. Il passaggio da Fifa a EA Sports FC è stato naturale e ha portato diverse novità, ma non solo. Perché in questo nuovo inizio le modalità più celebri non ha subito nessuna variazione, ma solo in maniera superficiale.