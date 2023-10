Sorpresa (o forse no): ad agosto più spettatori su Twitch Italia

A sorpresa l’inversione di tendenza: Twitch Italia non è in caduta libera come si pensava fino a poco tempo fa seguendo i dati delle rilevazioni precedenti, costantemente in discesa. Ad agosto, secondo la rilevazione realizzata grazie all’elaborazione Sensemakers su dati Comscore/Shareablee, Twitch Italia ha vissuto un momento in controtendenza con i numeri generali che sono tornati a crescere. E lo hanno fatto nel mese per eccellenza in cui si va in vacanza e si esce con amici e amiche, piuttosto che seguire qualche streaming. Al tempo stesso, però, evidentemente è un segnale che avere più tempo libero significa avere più possibilità di seguire il proprio streamer preferito, almeno per il pubblico italiano.

11 milioni di ore

In totale ad agosto sui canali italiani di Twitch sono state viste 11,4 milioni di ore, quasi un milione in più rispetto alla precedente rilevazione. Non cambia però che di queste oltre il 30% sono merito del solito volto noto: Gianmarco Tocco. Conosciuto come Tumblurr, Tocco è costantemente in testa alla classifica degli streamer italiani più visti dalla prima rilevazione ormai un anno fa con un bagaglio enorme di spettatori e follower. Ad agosto ha registrato 18.571 spettatori nel minuto medio, quasi quattro volte quelli di Simone Buratti “Grenbaud” che occupa la seconda posizione con 4.958 average minute live viewers.

Un nuovo ingresso

La Top 3 della classifica rimane però invariata con Dario Moccia che mantiene il gradino più basso del podio dopo Tumblurr e Grenbaud. La prima New Entry è proprio alla quarta posizione con il prepotente ingresso in Top 10 di Lele Giaccari, ex-Q4 che vanta oltre 800.000 follower su Instagram. Le sue 28 dirette nel mese di agosto gli hanno permesso di registrare quasi 4.000 spettatori nel minuto medio con picchi di oltre 5.000. Dietro di lui The Real Marzaa che mantiene la propria posizione.

Il resto della Top 10

La seconda parte della classifica vede in cima Zano, sceso di due posizioni mentre sorprende Attrix che guadagna un posto a scapito di Freneh. Attrix sale al settimo posto con oltre 1.000 spettatori ottenuti in più nel minuto medio. Torna invece in Top 10 Riccardo “Piz” Pizzinelli con 2.192 average minute live viewers nel corso delle sue 50 dirette durante agosto. Chiude infine Francesco Cilurzo “Cydonia” che sul proprio canale ha portato i mondiali di Pokémon direttamente da Tokyo.