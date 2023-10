Lautaro, Bellingham e non solo: ecco il Totw di EA FC 24

L’era di EA Sports FC è iniziata in grande spolvero. Nonostante sia uscito solo da una settimana, EA non ha perso un colpo con le promozioni di Ultimate Team. Abbiamo già visto partire Nike Mad Ready e Road to the Knockouts, a cui si è aggiunta la serie settimanale di carte Squadra della settimana. Le prime due serie di aggiornamenti Totw hanno portato alcune carte molto utilizzate dai player. Non sarà da meno anche la Squadra della Settimana 3.

Lautaro e Bellingham subito protagonisti su EA Sports FC 24

In cima alla lista, come vi avevamo anticipato, ci sono Jude Bellingham e Lautaro Martinez con Martin Odegaard, Ollie Watkins e Kalidou Koulibaly. Bellingham ha continuato il suo inizio elettrico a Madrid segnando e facendo un assist nella vittoria del Real per 3-0 contro il Girona. L’ex Borussia Dortmund si è guadagnato un altro miglioramento. Anche Lautaro Martinez e Watkins sono protagonisti nel Team of the Week 3, dopo aver segnato rispettivamente quattro e tre gol. Per scopire il Team of the Week 3 continua a leggere su EsportsMag.