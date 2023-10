Come la Champions League cambia EA Sports FC 24

Con la stagione competitiva di EA Sports FC 24 ormai alle porte, i professionisti e tutti gli appassionati del titolo di Electronic Arts stanno già pianificando ogni singola mossa per accaparrarsi i giocatori più forti. Riempire la propria squadra di carte oro di alto livello è un buon modo per iniziare. Tuttavia, per alzare l’asticella bisognerà puntare come sempre sulle carte speciali. I momenti di frenesia, dunque, non mancheranno quest’anno.