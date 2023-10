EA Sports FC 24: un italiano vince il Twitch Rivals

Un primo assaggio prima della portata principale. I riflettori sono tutti puntati su EA Sports FC 24, videogioco che ha raccolto l’eredità pesante della serie Fifa. Ad inaugurare la stagione ci ha pensato il Twitch Rivals . Un evento a metà tra esports e intrattenimento che ha messo in palio un montepremi di 150 mila dollari. A centrare il bersaglio più grande ci ha pensato Mattia “Flokox” Smania , fresco di firma con Exeed e già protagonista in chiave esports nell’ultima eSerie A con la maglia della Cremonese. Il player in compagnia di Zealand Shannon ha portato a casa la vittoria nell’EA Sports FC 24 Launch Showdown.

Il cammino nel Twitch Rivals di EA Sports FC 24

La competizione ha visto ai nastri di partenza 32 creator europei e americani suddivisi equamente in 16 team. Tra i partecipanti anche diversi nomi pesanti dell’esports internazionale come Manuel "Bachoore" Bachoore, giustiziere di Obrun nella FIFAe World Cup e campione del mondo in carica su Fifa 23. Flokox e Zealand, però, sono riusciti a farsi spazio fino alla finale, dove è arrivata la vittoria su due outsider come Saify14 e Bugs. Continua a leggere su EsportsMag.