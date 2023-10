EA Sports FC 24: come risparmiare per l'aggiornamento Eroe

La nuova Sbc su EA Sports Fc 24 sta catalizzando l’attenzione di tutti gli appassionati. In ballo, infatti, c’è l’Aggiornamento Eroe max 87 che ha come premio finale un pacchetto contenente una card Heroes con valutazione massima 87. Per poter affrontare, dunque, le sfide di costruzione della squadra in EA FC 24 in modo efficiente è necessario conoscere le carte più economiche in Ultimate Team, incluse le carte della fascia 84, 85 e 86.