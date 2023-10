Manchester City: novità su EA FC 24, ecco chi è Tekkz

Dominare nel calcio reale evidentemente non basta. Il Manchester City, infatti, ha deciso di fare le cose in grande anche per la sua sezione esports, assicurandosi le prestazioni di Donovan "Tekkz" Hunt per la nuova stagione competitiva di EA Sports FC 24. Questo movimento rappresenta un importante passo in avanti nella carriera del giovane talento inglese al termine dell’avventura con i Fnatic.