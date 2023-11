Nell'organizzazione di Usain Bolt si parla italiano grazie a T3b

Una carriera davanti, ma Edoardo “T3b” Treglia ha già le idee chiare e una grande personalità. Dopo una lunga militanza nel nostro Pg Nationals, per lui si sono spalancate le porte della Europe League dal 2022, la massima competizione continentale per quanto riguarda Rainbow Six Siege. Prima i Natus Vincere e successivamente i Wylde (organizzazione di Usain Bolt, ndr), dove Edoardo Treglia ha trovato la sua definitiva consacrazione.