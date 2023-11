Messi raggiunge Aguero: parte una nuova avventura nell'esports

Messi e Aguero come con l’Albiceleste

Con un annuncio social a sorpresa, Sergio Aguero ha aperto le porte di Kru Esports (la sua organizzazione, ndr) a Lionel Messi. La Pulce, dunque, accompagnerà l’ex calciatore di Manchester City e Atletico Madrid nel mondo esports. Eppure, negli ultimi giorni, voci di corridoio volevano fuori dall’organizzazione Sergio Aguero. Una scelta di marketing, più che una reale intenzione di passare il testimone. Perché nel corso di questi anni il Kun, una volta appesi gli scarpini al chiodo per problemi cardiaci, ha dimostrato una passione smisurata per l’esports. Coinvolgere il suo amico Messi è stata una logica conseguenza. Il vincitore dell’ultimo Pallone d’Oro, intanto, va ad aggiungersi alla lunga lista di ex calciatori o ex come Davide Beckham, Thibaut Courtois, Diego Jota e Ruud Gullit già nel settore da diversi anni. Continua a leggere su EsportsMag.