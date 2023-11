Due italiani a Londra per l'FC Pro di EA Sports FC 24

L’arrivo di EA Sports FC 24 sul mercato non ha cambiato le carte in tavola solo per i semplici appassionati, ma anche per quel che concerne l’esports. FC Pro è un nuovo programma focalizzato sulla competizione uno contro uno, pronto a mettere sotto i riflettori l’élite di questo titolo in viaggio verso gli FC Pro World Championships, ovvero i Mondiali di EA Sports FC 24. Rispetto alla scorsa stagione e a quelle precedenti, il programma è stato semplificato.

Il calendario

Il calendario competitivo è suddiviso in due finestre temporali distinte per consentire ai tifosi o ai semplici appassionati di seguire le gare nel modo più semplice possibile. Fino al 3 febbraio 2024 i fari saranno puntati sull’FC Pro Open che si disputerà a cadenza settimanale (proprio come un campionato di calcio, ndr). Ci sono state, però, diverse tappe che tutti i pro-player hanno dovuto affrontare. Una scrematura sempre più graduale che ha decretato nell’ultimo weekend i 20 giocatori che si contenderanno il titolo e i quattro posti a disposizione per gli FC Pro World Championship.

Antonini tra le stelle di EA Sports FC 24

Solo Francesco “Kekkova” Valle, Andrea “Montaxer” Montanini e Gabriel “Antonini_Gabriel” Antonini hanno centrato la qualificazione al Global Qualifier che si è disputato nell’ultimo weekend. Superata la fase a gironi, Montaxer e Kekkova non sono riusciti ad avanzare nei playoff. Gabriel Antonini, invece, è andato dritto come un treno: ha superato il brasiliano Gabriel “Young” Freitas (6-5) al primo turno e ha mandato al tappeto anche l’olandese vicecampione dell’ultima FIFAe Nations Cup Levi “LevideWeerd” Weerd (4-3). Un biglietto da visita niente male per il player attualmente in forza a Eko Esports, che ad appena 17 anni sarà tra i protagonisti dell’FC Pro insieme a mostri sacri come Donovan “Tekkz” Hunt.

I gironi dell’FC Pro

Antonini, intanto, è stato inserito nel girone C della competizione. Dovrà vedersela con Sean “Seanldw” Landwehr del Bayer Leverkusen, Anders “Vejrgang” Vejrgang, Ahmad “AboMakkah” Mujahid e il campione dell’ultima FIFAe World Cup Manuel Bachoore. Non proprio una passeggiata salutare, ma esserci è già un gran risultato. Tra i protagonisti dell’FC Pro ci sarà anche Francesco “Obrun” Tagliafierro, che aveva già staccato il pass in virtù della top 4 raggiunta allo scorso Mondiale. Il player di Exeed dovrà vedersela con Donovan “Tekkz” Hunt, Julien “Fouma” Perbal, Osama “1OS” is e Levi “LevideWeerd” Weerd (risalito a galla grazie al Lower Bracket, ndr). L’inizio è fissato al 27 novembre. Continua a leggere su EsportsMag.