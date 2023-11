Gta 6: l'ultima trovata dei fan spiazza tutti

L’attesa tra i giochi di Grand Theft Auto negli anni moderni è sempre stata lunga. Rockstar Games ha impiegato cinque anni per passare da GTA IV a GTA V, ma per GTA 6 il tempo di è dilatato ulteriormente. Del resto, GTA 5 è stata una pietra miliare per tutti gli appassionati. Un videogioco camaleontico, capace di adattarsi negli anni a qualsiasi console o computer. Il peso del passato, dunque, inevitabilmente si è fatto sentire e ogni mossa è stata ponderata. Ci sono state comunque numerose voci e fughe di notizie negli ultimi mesi.

Gta 6 l’ultima trovata dei fan

In un post apparso recentemente su X (ex Twitter), intanto, un fan di Rockstar Games ha scoperto un’inserzione su eBay di una copia incorniciata del trailer di annuncio di GTA 6 non molto tempo dopo la pubblicazione del tweet. In molti, però, hanno ridicolizzato il post per aver cercato di vendere la cornice. Secondo alcuni, infatti, avrebbero dovuto incorniciare un frame del trailer in arrivo a dicembre e non il tweet. Altri, invece, hanno compreso il motivo visto il clamore che ha suscitato l’annuncio, ma si sono mostrati più infastiditi dal fatto che il venditore non abbia ridimensionato bene l’immagine. Continua a leggere su EsportsMag per ulteriori notizie.