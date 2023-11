FC Pro: ecco quando scenderanno in campo gli italiani

L’arrivo di EA Sports FC 24 sul mercato non ha cambiato le carte in tavola solo per i semplici appassionati, ma anche per quel che concerne l’esports. FC Pro è un nuovo programma focalizzato sulla competizione uno contro uno, pronto a mettere sotto i riflettori l’élite di questo titolo in viaggio verso gli FC Pro World Championships, ovvero i Mondiali di EA Sports FC 24. Rispetto alla scorsa stagione e a quelle precedenti, il programma è stato semplificato.