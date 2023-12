GTA 6: Rockstar conferma, il trailer arriverà in questo giorno

L’attesa tra i giochi di Grand Theft Auto negli anni moderni è sempre stata lunga. Rockstar Games ha impiegato cinque anni per passare da GTA IV a GTA V, ma per GTA 6 il tempo di è dilatato ulteriormente. Del resto, GTA 5 è stata una pietra miliare per tutti gli appassionati. Un videogioco camaleontico, capace di adattarsi negli anni a qualsiasi console o computer. Il peso del passato, dunque, inevitabilmente si è fatto sentire e ogni mossa è stata ponderata. Ci sono state comunque numerose voci e fughe di notizie negli ultimi mesi. Rockstar, intanto, non ha ancora rivelato se il titolo sarà effettivamente GTA 6. Al momento, infatti, tutti gli addetti ai lavori lo hanno semplicemente indicato come "il prossimo gioco di Grand Theft Auto".

GTA 6: piovono conferme

A partire dallo scenario, con il gioco che sarà ambientato in Florida – o meglio, a Vice City – e avrà due personaggi principali, tra cui, per la prima volta in assoluto, una protagonista femminile. Rockstar Games e Take-Two hanno sempre provato a mantenere un profilo basso, anche se qualche segnale è stato lanciato nel corso di questi mesi. A cambiare le carte in tavola, però, ci ha pensato Jason Schreier di Bloomberg. Il giornalista aveva già preannunciato l’arrivo del trailer ufficiale per il prossimo dicembre, mandando in fibrillazione l’intera community. Per scoprire l'uscita continua su EsportsMag.