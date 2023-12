Gta 6: trailer in anticipo e quando sarà disponibile

Gta 6: Lucia non sarà sola a Vice City

Il trailer di GTA 6, in ogni caso, ha immediatamente catturato l’attenzione degli spettatori con la sua sequenza cinematografica ricca di azione. La scena iniziale è tutta per Vice City, la città immaginaria fortemente ispirata a Miami in Florida. I fan della serie si sono entusiasmati nel vedere come Rockstar Games abbia riportato in vita la metropoli con dettagli mozzafiato, dai tramonti sulla spiaggia ai neon scintillanti dei grattacieli. Successivamente, invece, fari puntati su Lucia che si trova in carcere e che sarà protagonista su Gta 6 insieme ad una controparte maschile. Continua a leggere su EsportsMag per conoscere la data di uscita.